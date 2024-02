Palmeiras desperdiça chances e sofre empate no fim contra o Santo André

O empate deixa o Verdão ainda em primeiro no grupo B, com 14 pontos. O Santo André soma agora três pontos, e é lanterna no grupo A.

O próximo compromisso do Palmeiras será na quinta-feira (15), contra o São Bernardo. O Santo André joga no mesmo dia, contra o Guarani.

Como foi o jogo

Abel Ferreira optou por deixar vários titulares do Palmeiras no banco de reservas e alterou o esquema do time. O treinador começou o jogo no 4-3-3, dando chances para Garcia e Fabinho.

O Palmeiras teve o domínio desde o começo do jogo, mas não conseguiu concluir as jogadas da melhor forma no primeiro tempo. O Verdão abusou dos cruzamentos e Flaco López teve a melhor oportunidade, mas acabou desperdiçando.

Mas no segundo tempo, o controle palmeirense virou gol logo cedo. Em seguida, o cenário era de tranquilidade e mais chances criadas. Ao menos três vezes o Alviverde poderia ter feito o segundo gol, mas não conseguiu graças a grandes defesas de Luiz Daniel. Na reta final, o Santo André se atirou ao ataque e acabou empatando numa cobrança de escanteio.