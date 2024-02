Por que Palmeiras acha uma pechincha acordo de R$ 56 milhões por Lázaro?

Destaque no Almería. Ano passado, Lázaro marcou seu primeiro hat-trick da carreira contra o Mallorca e marcou um gol contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na derrota por 4 a 2 de sua equipe.

Talismã na conquista da Copa do Mundo sub-17, em 2019. O atacante entrou no decorrer do segundo tempo e marcou o gol do título nos acréscimos da etapa final contra o México.