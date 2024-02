Enquanto o Palmeiras procura um atacante, Borja vira o 'cara' da Argentina

Foi o primeiro hat-trick (três gols em uma mesma partida) desde os tempos em que jogava no Palmeiras -obteve a marca no 3 a 1 sobre o Junior de Barranquilla, pela Copa Libertadores da América, em maio de 2018.

Classificação e jogos Paulista

Agora é titular

Artilheiro isolado do campeonato que serve como primeira divisão da Argentina neste primeiro semestre (5 gols), Borja está aproveitando este ótimo início de ano para recuperar sua posição como titular do River.

Apesar de ter sido o vice-goleador da equipe na temporada passada, com 13 gols, o ex-Palmeiras encerrou 2023 em baixa, relegado ao posto de reserva do venezuelano Salomón Rondón.

Com a saída do antigo titular para o Pachuca (MEX) e sem nenhuma nova opção de peso para o comando do ataque, o técnico Martín Demichelis resolveu dar uma nova chance para Borja... e não tem se decepcionado.

Borja no Palmeiras

Campeão da Libertadores-2016 com o Atlético Nacional, Borja foi contratado pelo Palmeiras no ano seguinte com o status de reforço mais caro da história do clube: 12 milhões de euros (R$ 73,2 milhões atuais, com correção de inflação).