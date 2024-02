Diniz fala sobre saída da seleção: 'Com mais tempo iria dar resultados'

'Sentimento de ter feito o melhor': "Saio com um sentimento de ter feito o melhor, ter criado relações especiais com os jogadores e o estafe que estavam comigo. [...] Foi um enorme prazer ter tido essa oportunidade. Trabalhei com afinco total no tempo que estive lá".

'Trabalho iria gerar frutos': O trabalho, em si, estava sendo muito bem feito e tinha muita confiança de que iria gerar frutos muito importantes para a Seleção. Isso que conseguia ver nos treinamentos junto com os jogadores e o estafe. Agradeço a oportunidade que me foi dada e tenho plena convicção que o trabalho foi muito bem feito".

Transição difícil: "Foi um processo de transição difícil. Muitos jogadores que estiveram na Copa do Mundo com algum tipo de problema, lesão, cartão, alguns jogadores que víamos com uma idade avançada e resolvemos apostar para ir reformulando".

Derrota para a Argentina: "O jogo com a Argentina, por exemplo, foi um jogo grande que o Brasil fez e que não teve resultado. Aquilo, na sequência do trabalho, iria melhor, muito provavelmente, a performance e os resultados chegariam".

Como foi a saída: "Todavia, o presidente colocou no seu discurso em relação à minha saída sobre o compromisso que ele tinha com o Mário Bittencourt de não me tirar do Fluminense. Essa conversa realmente existiu quando estivemos na CBF".

Seleção em boas mãos com Dorival: "Queria que tivesse sido diferente. Mas são águas passadas. Temos que tocar a vida em frente. Tenho muita clareza daquilo que fiz para a seleção brasileira e o meu contato com os jogadores e a Seleção está em boas mãos agora".