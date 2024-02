Flu supera golaço, lambança e goleia o Bangu na estreia dos titulares

Fábio falhou feio e Bangu abriu o placar quando já havia melhorado em campo. Se não chegaram a equilibrar a partida, os visitantes conseguiram oferecer perigo ainda no primeiro tempo e foram eficientes. Aproveitando um passe errado de Fábio, já fora do gol, Adsson arriscou de primeira, quase do meio-campo, e fez um golaço.

Cano, do Fluminense, lamentando durante o jogo contra o Bangu, pelo Carioca Imagem: Jorge Rodrigues/Agif

Com volume de jogo, o Fluminense buscou a virada logo no início do segundo tempo. Deu tempo de comemorar - o Bangu levou a vantagem para o intervalo. Contudo, com cinco minutos de bola rolando na segunda etapa, Keno empatou de cabeça. Dez minutos depois, Arias fez ótima jogada individual, deixou um marcador na saudade e soltou uma bomba para marcar o da virada.

O artilheiro não perde o jeito! À frente no placar, os donos da casa continuaram no ataque, buscando matar o jogo. Aos 28 minutos, Cano recebeu de Arias, dominou com liberdade e bateu forte para fazer um golaço e dar tranquilidade ao Fluminense. O meia colombiano ainda marcou mais um para transformar a vitória em goleada.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 4x1 Bangu

Competição: 5ªª rodada da Taça Guanabara

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 1º de fevereiro de 2024 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Cartões amarelos: Arias, Guga, Thiago Santos (FLU); Saulo, Freitas e França Junior (BAN)