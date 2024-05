Coritiba anuncia Paulo Autuori como diretor técnico do clube

Através de suas redes sociais, o Coritiba anunciou Paulo Autuori como novo diretor técnico do clube. Aos 67 anos, o ex-treinador terá a missão de fazer a gestão técnica e desenvolvimento da metodologia de futebol do Coxa, com objetivo de integrar os processos de trabalho de todas as categorias de base até o elenco profissional do clube paranaense.

Na publicação oficial feita pelo clube no X (veja a nota completa ao fim da matéria), diz que Autuori também atuará na interface entre diretoria, elenco profissional e comissão técnica, tendo um papel mais ativo fora de campo.