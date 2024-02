Augusto Melo explica vídeo vazado e diz que 'reza' por liberação de Garro

Cobrança por reforços: "Me solidarizo com Cássio e Mano. Sou presidente, obrigação minha é montar time. Sabemos da dificuldade, só que é muito maior do que imaginava. Não vamos esconder nada do torcedor e da imprensa. Estamos trabalhando para dar mais condições para a comissão técnica, dar um time. Quero um grande time para disputar, ganhar tudo. Me solidarizo com as palavras deles, aceito isso porque ouço muito. Quero dar o melhor pro Corinthians".

Derrotas da Renovação e Transparência: "Graças a Deus acabou, Corinthians está liberto. Daqui para frente, a tendência é melhorar. É o que estamos pedindo ao torcedor, um pouco de paciência. Pegamos uma herança maldita, estamos reestruturando, não é fácil".

Situação financeira: "É um novo time, não tínhamos dinheiro, Corinthians não tem dinheiro. Estamos uscando reestruturar tudo isso, montar um time, é difícil".

Falta de credibilidade: "Não temos credibilidade no mercado, assinando multas altíssimas. Não tem ideia de tudo que já fizemos do dia 2 para cá, mas já já vai aparecer. Tem uma auditoria muito séria, vão saber de tudo".

Dívida a empresários: "Corinthians vai pagar todos. Já paguei um na semana passada, estamos pagando todo mundo. Temos que voltar a ter credibilidade. Jogadores pagos em dia, pagos antecipados porque são multas altíssimas. Estamos honrando e cumprindo".

Dificuldade para contratar: "Hoje está difícil contratar, ninguém quer vender um jogador para o Corinthians parcelado. E quando parcelam, a gente tem que assinar multa de 30%, 40%, 50%... Tudo isso que a Renovação e Transparência fez para o Corinthians".