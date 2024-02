Corinthians: Romeu Tuma Jr. é eleito presidente do Conselho Deliberativo

Tuma até chegou a cogitar se candidatar à presidência do Alvinegro Paulista na última eleição. Porém, foi convencido a mudar de ideia para não enfraquecer a oposição liderada por Augusto Melo.

No evento, sediado no Miniginásio do Parque São Jorge, também foram definidos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, os integrantes do Cori (Conselho de Orientação) e os componentes da Comissão de Ética.