Herói da classificação, Rafa Silva destaca entrega do Cruzeiro e celebra gol marcado

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro venceu a Universidad Católica-EQU por 1 a 0 se avançou às oitavas da Sul-americana de maneira direta ao ficar com a liderança do Grupo B. Autor do gol heroico no Mineirão, Rafa Silva destacou a importância da vaga para a próxima fase da competição internacional.

"Hoje foi um jogo muito difícil. Levamos o jogo como uma final mesmo, porque era um jogo super importante para a gente. A gente precisava muito classificar em primeiro e conseguimos o objetivo maior, que era vencer hoje mesmo com as dificuldades. Sofremos muito, porque era um jogo super complicado, mas o time todo está de parabéns pela entrega e mais que merece esse resultado de hoje", começou o atleta do Cruzeiro.