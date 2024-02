Corinthians vira lanterna do grupo, mas se livra da zona do rebaixamento

O Corinthians está em último do Grupo C, mas só não terminou a 4ª rodada do Paulistão na zona do rebaixamento pelo saldo de gols.

O que aconteceu

O Alvinegro paulista está em último da chave C, com três pontos. O Mirassol é o líder do grupo, com seis, seguidos pela Inter de Limeira (que ultrapassou o Timão) e pelo Red Bull Bragantino, ambos com quatro.

O clube do Parque São Jorge tem a quarta pior campanha de todo o Estadual até o momento. No final da primeira fase, os dois times que tiverem a menor pontuação cairão para a série A2.