Guarani: de campeão brasileiro a palanque político. Valeu a pena?

É o caso de raciocinar: se eu comando um time com três pontos em sete rodadas na Série B e dentro da zona de rebaixamento, o natural seria dedicar-me totalmente para salvar o clube da terceira divisão nacional.

O cenário é o oposto. Derrota após derrota na Série B, os integrantes do Conselho de Administração do Guarani, presidido por André Marconatto, não aparecem, não dão satisfações e explicações. Tem como braço direito o presidente anterior, Ricardo Moisés, hoje CEO da agremiação.

O que ninguém esperava era a presença de boa parte dos dirigentes bugrinos na quarta-feira, dia 29 de maio, em um evento realizado nas dependências do ginásio do Guarani para angariar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ninguém vai condenar uma atividade feita para ajudar pessoas em situação dramática. Uma operação feita por prefeituras e estados de todo o país. Toda ajuda é bem-vinda.

O que não dá para compreender e aceitar é que o evento realizado dentro das dependências do ginásio do Guarani virasse palco para receber o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, que veio com seu aliado de primeira hora, o pastor Silas Malafaia. Tudo em acordo com o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas e o prefeito de Campinas, Dário Saadi, ambos do Republicanos.

Fica a pergunta: se o objetivo era ajudar os atingidos pelas enchentes em território gaúcho, por qual motivo o prefeito e o governador não fizeram um ato público e oficial em outro local da cidade? Por que um ato nobre e necessário precisa contar com a presença de uma pessoa sem cargo e inelegível? Observação: seria errado também se fosse um ato da esquerda com a ex-presidente Dilma Rousseff. Que é presidenta do banco dos BRICs, mas não tem cargo público nenhum no Brasil. (Observação: mesmo assim fez questão de utilizar o banco para minimizar a tragédia gaúcha).

O fato é que, durante todo o dia 29 de maio, foi possível os dirigentes bugrinos, que estão sumidos para dar explicações após os jogos, ficarem disponíveis e solícitos para tirarem fotos ao lado de Jair Bolsonaro. Careca, autor do gol do título de 1978, também fez questão de posar ao lado do ex-presidente. Para variar, o clima hostil a imprensa prevaleceu. Uma profissional da EPTV-afiliada da Rede Globo na região de Campinas- preferiu se retirar do local ao sentir que sua integridade física não estava assegurada.