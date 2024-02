Corinthians: Em vídeo vazado, Augusto Melo fala sobre Garro e cita reforços

Em um vídeo vazado nesta quinta-feira, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, apareceu dando informações de mercado do clube. Entre os temas abordados, o dirigente falou sobre a regularização de Rodrigo Garro, a chegada de Pedro Raul e uma possível nova contratação para o meio-campo.

Na sala da presidência do Timão, Augusto Melo garantiu que o atacante Pedro Raul já está treinando com a equipe e estará à disposição de Mano Menezes para este domingo, quando o time enfrenta o Novorizontino, em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O jogador, que estava no Toluca, do México, já desembarcou no Brasil para assinar com o novo clube, mas sequer foi anunciado pelo Corinthians.