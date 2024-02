City vence o Burnley pelo Inglês em noite com retorno de Haaland

Já o Burnley chegou à sua 16ª derrota no campeonato e é o vice-lanterna.

Como foi o jogo

Em um ritmo de treino e sem precisar forçar muito, o Manchester City construiu sua vantagem naturalmente e não sofreu grandes sustos.

Gol! 1-0 O primeiro gol saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Matheus Nunes encarou a marcação e cruzou de canhota para Julian Álvarez chegar testando.

Gol! 2-0 Aos 21 minutos, o mesmo Álvarez combinou jogada com De Bruyne, em cobrança de falta, e finalizou na saída do goleiro.

Gol! 3-0 Na etapa final, o time de Pep Guardiola acabou com qualquer chance de reação do Burnley ao marcar logo aos 25 segundos com Rodri, que aproveitou o cruzamento de Foden da direita.