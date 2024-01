Vasco deslancha após mexidas, vence o Madureira e vira líder do Carioca

O Vasco jogou com os titulares pela primeira vez no Campeonato Carioca e bateu o Madureira por 2 a 0, em São Januário, em jogo válido pela terceira rodada. Após um primeiro tempo morno, o time da casa cresceu com as entradas de jogadores que entraram na etapa final, casos de Paulinho, David e Payet.

Léo e Rayan fizeram os gols da vitória, ambos no segundo tempo. O zagueiro, que foi decisivo no amistoso contra o San Lorenzo, balançou a rede pela segunda vez no ano, enquanto a cria da base marcou seu segundo gol pelo profissional.

O Cruzmaltino segue invicto e assumiu a liderança do Estadual, com sete pontos. O Gigante da Colina leva a melhor sobre o Nova Iguaçu e o Fluminense no saldo de gols (por 4 a 2). Já o Madureira aparece em oitavo, com três.