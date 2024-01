Final da Copinha não vai ser no Pacaembu; local ainda será anunciado

A competição está nas oitavas de final, com 16 times na disputa. O torneio é considerado o principal da base no país.

Às vésperas da final da Copinha, as obras no Pacaembu seguem sem que o estádio tenha um gramado e todas as arquibancadas concluídas, como publicou Perrone, na coluna no UOL.

Veja nota na íntegra

"A Federação Paulista de Futebol, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e a Concessionária Allegra Pacaembu informam que decidiram, em comum acordo, que a final da Copa São Paulo Sicredi 2024 não será realizada no Estádio do Pacaembu.

A decisão foi tomada após criteriosa análise de todos os envolvidos, prezando prioritariamente pela segurança e conforto de clubes e torcedores.

Conforme previsto em Regulamento, a FPF observará todas as questões de segurança e critérios técnicos para anunciar oportunamente o novo local da final.