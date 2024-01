Clubes apostam no mercado, e Copinha vê brilho de jovens estrangeiros

Há outros também nesta prateleira, como o venezuelano Kervin, do Fortaleza, e o boliviano Miguelito, do Santos, ambos com três, e o panamenho Kadir, da Portuguesa, com dois.

Quarcoo, Enzo e Freddy já alcançaram uma marca importante. Eles superaram o paraguaio Antônio Galeano, que marcou cinco gols pelo São Paulo em 2020, até então o estrangeiro com mais gols na competição.

HAT-TRICK DO FREDDY!

Que noite do atacante gremista. O aniversariante do dia jogou muito e marcou três gols na Copinha Sicredi!#CopinhaSicredi pic.twitter.com/kEO8DpD8CR ? Copinha (@Copinha) January 10, 2024

A dupla de Bolivianos do Santos marcou em todos os jogos do Peixe na Copinha. Enzo é o artilheiro do time, e Miguelito balançou a rede três vezes, além de ter atuar como garçom.

Kevir foi personagem de uma matéria do Diário AS, da Espanha. O título do artigo diz que o venezuelano "surpreende no Brasil", e, no texto, há passagens como "muito habilidoso" e "muito versátil na tomada de decisões".