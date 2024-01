A Copinha 2024 já soma mais de 22 milhões de espectadores com as transmissões do sportv, CazéTV e dos canais "Futebol Paulista" e "Paulistão" no YouTube, de acordo com dados aos quais a coluna teve acesso. Os números são referentes a todos os jogos até o fim da terceira fase, que foi concluída ontem.

A CazéTV alcançou quase 10 milhões de pessoas com suas transmissões no YouTube até segunda-feira (15), com destaque para o recorde de audiência nos dados consolidados da plataforma registrado na eliminação do Palmeiras para o Aster, quando o canal teve 1,2 milhões de usuários vendo ao mesmo tempo.

Na TV paga, os dados são referentes até o último sábado, no encerramento da segunda fase. Sportv e Premiere transmitem a Copinha nessa mídia. De acordo com os dados de audiência, o alcance já chegou a 8,2 milhões de espectadores.