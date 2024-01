Fifa The Best: veja lista com todos os vencedores da premiação

O The Best, tradicional prêmio da Fifa, foi realizado na tarde de hoje em Londres e acabou com uma série de brasileiros faturando troféus.

Guilherme Madruga ganhou o Prêmio Puskás, e Ederson desbancou os concorrentes como melhor goleiro. Ainda teve Marta imortalizada e a seleção brasileira vencendo o Prêmio Fair Play.

As principais categorias individuais, no entanto, ficaram com estrangeiros: o argentino Lionel Messi e a espanhola Aitana Bonmatí ganharam como melhores jogador e jogadora, respectivamente.