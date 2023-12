Renato Gaúcho critica estilo de jogo de Diniz: 'Sou totalmente contra'

Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, vê falhas no estilo de jogo de Fernando Diniz, comandante do Fluminense e da seleção brasileira.

O que aconteceu

Renato afirmou que é "totalmente contra" a forma de jogar do colega de profissão. O técnico do Grêmio apontou, em entrevista ao podcast Joga com a Dez, problemas para implementar o estilo de posse de bola e toques curtos desde a primeira etapa de construção.