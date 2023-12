Flamengo e Everton Ribeiro avançam por renovação contratual

Corinthians e Internacional também fizeram propostas, e o Vasco o sondou.

Houve propostas também de clubes do exterior, mas nenhuma que tenha o seduzido.

*O Craque do Amanhã*

Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso.



O Craque do Amanhã atualmente possui cinco unidades de atendimento: duas no município de São Gonçalo/RJ, uma unidade em Duque de Caxias/RJ, uma unidade em Belford Roxo/RJ e uma unidade no município de Santa Isabel/SP.

O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 4.500 pessoas.

O projeto é executado através das Leis de Incentivos ao Esporte Estadual e Federal, sendo financiado empresas Nubank, Enel, BB Seguros, White Martins, Grupo State Grid, Honda Hayasa, Brasilcap, Alelo, Unilever, Rede Globo, Laboratório B-Braun, Bayer, Águas do Rio.