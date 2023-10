Luciano e mais: onde estão os jogadores da última seleção que disputou Pan

Com 20 anos, Rômulo foi o grande nome do Bahia na temporada 2015. Porém, ele não manteve a regularidade e acabou deixando o clube em 2017, para atuar no Busan IPark, da Coreia do Sul. Depois, foi para o Chengdu Rongcheng FC, onde está até hoje.

Dodô

Revelado na base do Atlético-MG, Dodô começou voando no Galo entre 2014 e 2015, mas perdeu espaço posteriormente. Passou por alguns times no Brasil, antes de atuar no Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos. Voltou ao Brasil este ano, para jogar no Atlético-GO.

Atacantes

Luciano

Vindo do Avaí, Luciano era um "reserva de luxo" no Corinthians, entre 2014 e 2016. Em 2017, ocorreu uma debandada no elenco corintiano e o atacante foi para o Leganés-ESP. Ainda passou por Panathinaikos, Fluminense e Grêmio, mas reencontrou o bom futebol no São Paulo. Desde 2020 no Tricolor, o atleta, hoje com 30 anos, é peça importante no time de Dorival Jr.