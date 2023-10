Ex-Flamengo, Andreas Pereira revela superstição envolvendo shorts de Kaká

O presente foi dado quando Andreas ainda jogava na base do Manchester United. Na ocasião, o time inglês enfrentava o Real Madrid, onde Kaká atuava na época, em jogo pela Champions League e o meio-campista foi um dos gandulas da partida.

Era um jogo do Manchester com o Real Madrid, da Champions League, e eu era gandula. O Alex Ferguson perguntou aos jogadores do sub-21 e sub-18 se queriam ser gandulas, porque precisava da bola mais rápido e tal. Depois do jogo, eu esperei e vi o Kaká. Pedi a camisa, mas ele falou que já tinha trocado. Aí eu falei: 'qualquer coisa então, um meião, um shorts, sei lá'. Ele falou que tinha um shorts, eu falei que podia ser. Ele me entregou, foi incrível, e o shorts está até hoje dentro de um cofre, guardado. De vez em quando, antes de um jogo importante, vou lá e pego para dar confiança, dar uma esfregada aqui na perna. Andreas Pereira, em entrevista à "ESPN"

Andreas tem Kaká como um dos seus grandes ídolos no futebol. Ele também revelou que chorou ao conversar por vídeo com o ex-jogador enquanto estava na casa de Willian, companheiro de Fulham.

Há duas semanas, estava na casa do Willian e ele perguntando quem eu admirava muito. Falei que sempre gostei muito do Kaká, pelo estilo de jogo, era um exemplo para mim. Ele falou que conhecia o Kaká, disse que ia ligar para ele. Eu pensei: ele deve estar de brincadeira. Fiquei quieto, me deu um gelo. Ele ligou, eu escutei a voz e não aguentei, até chorei. Falei com ele, até hoje eu nem acredito que falei com o Kaká.

Andreas na Inglaterra

Titular em boa parte dos jogos do Fulham desde que chegou ao clube, no meio de 2022, Andreas Pereira vive bom começo de temporada. Até agora, são nove partidas disputadas, com um gol marcado e duas assistências feitas.