Diniz encara Bielsa dias antes de tentar grande feito que rival falhou

De lá para cá, dirigiu Guarani, Athletico, Fluminense, São Paulo, Santos, Vasco e voltou para o Fluminense antes de acumular o cargo na seleção brasileira.

No São Paulo, bateu na trave pelo título brasileiro. Agora no Flu, foi campeão carioca, está na final da Libertadores e chegou à seleção. É o auge do Dinizismo, que não vê tantas semelhanças com Bielsa, apesar da admiração.

Assim como o rival de hoje, o brasileiro é tudo menos ortodoxo. Fã da posse de bola e do jogo ofensivo, Diniz não tem medo de correr riscos, mudar funções e fazer mexidas táticas ou até mesmo substituições inesperadas no decorrer das partidas.

A ideia sobre ter protagonismo no jogo nós temos em comum, mas como propor as ideias não há muita semelhança

Diniz

Novo Uruguai

A Celeste apostou em Marcelo Bielsa para mudar radicalmente seu estilo para esse ciclo da Copa do Mundo de 2026. O Uruguai teve 15 anos de Óscar Tabárez, se viu ameaçado de ficar fora do Qatar-2022 e apostou em Diego Alonso, que acabou eliminado na primeira fase da Copa.