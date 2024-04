Na mira do Dorival, Caio Henrique se recupera de lesão e visa Copa América

Caio Henrique, do Monaco (FRA), está liberado para jogar depois de uma cirurgia no joelho esquerdo. O lateral-esquerdo está na mira do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira.

O que aconteceu

Caio Henrique está de volta após sete meses de recuperação de cirurgia. Ele deve ganhar minutos no Monaco nas últimas rodadas do Campeonato Francês.

Caio é bem avaliado por Dorival Júnior para a seleção brasileira. O treinador vai monitorar seu desempenho antes da Copa América, que ocorrerá entre junho e julho.