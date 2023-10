Cadê o Pato? Atacante some com Dorival em meio a impasse; veja números

A parceria com Calleri no ataque, no entanto, nunca se concretizou, e Pato ficou cada vez mais longe de ganhar o status de titular no São Paulo de Dorival Júnior.

Ele atuou apenas dez vezes na temporada e só uma delas entre os 11 iniciais: foi contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, junto a outros reservas do Tricolor.

Os dois gols marcados neste período também não se mostraram suficientes para convencer a comissão, que deu mais espaço para jogadores como Luciano, Wellington Rato e Lucas — que voltou para o clube e tomou conta de uma das vagas ofensivas.

A situação de Pato se agravou quando Dorival optou por deixá-lo fora até mesmo da lista de relacionados nas finais da Copa do Brasil, convocando o jovem Juan para preencher o banco.

Últimas tentativas

A cirurgia de Calleri pode ser a oportunidade perfeita para Pato mostrar serviço e continuar no São Paulo na próxima temporada, já que o argentino passou por operação no tornozelo e, em meio à data Fifa, abre espaço na equipe titular nas próximas semanas.