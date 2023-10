Calleri passa por cirurgia e pode desfalcar São Paulo até o fim do ano

O São Paulo enviou uma estrutura de sua área de saúde para acompanhar o jogador. O Dr. Fábio Novi esteve no local do procedimento, que foi realizado sem qualquer problema.

O clube ainda vai mandar o fisioterapeuta Felipe Marques para a Argentina. O profissional vai iniciar o processo de reabilitação de Calleri antes de os dois voltarem ao Brasil.

O atleta pode desfalcar a equipe até o final da temporada. Já garantido na Libertadores do ano que vem, o São Paulo afirmou que espera ter seu atacante "apto para se juntar novamente aos trabalhos com o grupo até a pré-temporada".

Calleri tem, até aqui na temporada 2023, 44 partidas e 14 gols pelo Tricolor — um deles nas finais da Copa do Brasil. O título do torneio, aliás, colaborou na decisão entre as partes de realizar a cirurgia neste momento.