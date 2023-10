Permanência é improvável, mas postura de Pato é elogiada pela diretoria do São Paulo

Alexandre Pato voltou ao São Paulo para iniciar sua terceira passagem em maio deste ano. O atacante assinou um contrato de produtividade, sem grandes expectativas, figurando como uma aposta depois de um longo período afastado por causa de uma séria lesão no joelho. Passados alguns meses, o camisa 12 tricolor não conseguiu convencer Dorival Júnior que pode ser mais participativo, porém, mesmo com pouco espaço, continua trabalhando firme, comprometimento que chamou atenção da diretoria do clube.

Alexandre Pato possui contrato com o São Paulo somente até o fim do ano e sua permanência é improvável justamente por não ter sido acionado com frequência pela comissão técnica. O atacante soma dez partidas pelo Tricolor em 2023, nove delas saindo do banco de reservas nos minutos finais, e marcou dois gols, um contra o Santos e outro contra o América-MG.

"Agora nós vamos começar essas reuniões para avaliação e vamos analisar a situação do Alexandre Pato. O que eu posso dizer em relação ao Pato é que, mesmo não sendo relacionado para alguns jogos, ele tem sido um profissional corretíssimo e nos ajuda demais com os meninos da base, até pela experiência que ele tem na Europa. É um cara exemplar e vamos fazer a análise nas reuniões que teremos pela frente", disse o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte.