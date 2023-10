Tite ganha camisa do Flamengo personalizada em 1º dia de treino: 'Orgulho'

Classificação e jogos Brasileirão

O que aconteceu

A camisa foi entregue ao treinador pelo vice de futebol rubro-negro, Marcos Braz. Ela tinha o nome do comandante e o número 12.

Tite chegou cedo ao Ninho do Urubu mesmo com o treino marcado somente para a parte da tarde. Ele quis conhecer todas as instalações, os funcionários do clube e os processos internos.

O treinador terá outros cinco profissionais que trabalharam com ele na seleção brasileira entre 2017 e 2022. Os auxiliares César Sampaio, Cléber Xavier e Matheus Bacchi, o preparador físico Fábio Mahseredjian e o analista Lucas Oliveira.

Tite terá uma semana livre de treinos para conhecer o elenco por conta da Data Fifa. O técnico tem somente o Campeonato Brasileiro neste fim de temporada e já iniciará o planejamento para 2024.