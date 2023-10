Tite não descarta título brasileiro no Flamengo: 'Ainda tem um sonho'

Ninho do Urubu. "Eu não conhecia e nem tinha visitado. Tem todas as condições para o trabalho de excelência. Agora compete a nós".

'Negocinho redondo dentro do gol'. "É um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só transitar no Ninho e ver as fotos. E essa história o quanto ela é forte. Mas meus princípios de Adenor, de correção, de educação e princípios... Competitividade e educação andam juntas. Elas se potencializam para que possa ser o melhor e para que possa ser vencedor no enfrentamento. Não tenho dois discursos. Tomara que eu tenha luz. A comissão e o staff todo. Estou falando muito para poder levar para campo que aquele negocinho redondo entre no gol, e a gente possa vencer".

Conversou com jogadores antes do acerto? "Não, eu conversei com Marcos Braz [vice de futebol], com o presidente Rodolfo Landim, depois com o Bruno Spindel [diretor executivo] e demos a sequência toda do trabalho. Também entendo que a privacidade e o respeito do atleta deva se estabelecer dentro da hierarquia. Tenho 12 ou 13 atletas que tive contato na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um aproach inicial de saber como é o comportamento e da forma de trabalho. Mas tomara que a gente seja feliz na sequência do trabalho".

Diretoria aprova primeira impressão

Tite e sua comissão técnica tiveram a companhia do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e do diretor executivo, Bruno Spindel. O presidente do clube, Rodolfo Landim, está viajando.