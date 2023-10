James faz mais um jogo apagado e não cumpre expectativas no São Paulo

O Lucas chegou numa outra condição, o James um pouquinho diferente, mas tá crescendo, melhorando, adquirindo confiança. Não é fácil. Tem contribuído bastante pra equipe. O Lucas está numa realidade diferente, até porque chegou numa condição mais adiantada

Assim, o camisa 19 não foi utilizado na competição que rendeu ao clube o único título que lhe faltava. Até o momento, o meio-campista soma um gol e uma assistência em nove jogos - cinco deles como titular. O próprio atleta falou a respeito do cenário em que se encontra no clube, logo após o título da Copa do Brasil.

"Estou me preparando bem, pronto para ajudar o time, os companheiros. Acho que já estou com uma idade, para fazer 33 anos, e preciso ajudar meus companheiros dentro e fora do campo. Estou preparado psicologicamente para tudo isso", disse o meia.

James foi convocado à seleção colombiana, o que gerou um incômodo para o treinador, que queria intensificar o trabalho com o jogador nas próximas semanas.

James chegou, pouco trabalhou com a gente, pouco vem treinando e nos momentos que poderíamos acelerar o processo ele vai para a seleção. Ninguém vai cortar isso, é mérito. Mas seria muito importante tê-lo com a gente, porque, quando ele volta, não tem a carga de trabalho que a gente vem fazendo na equipe. Leva novamente o processo de acelerarmos um recondicionamento. É o que a gente está lutando até agora com James

Dorival