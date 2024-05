22 anos sem Didi: quanto valeria o 'Folha Seca' no futebol atual?

No ano em que o Tricolor das Laranjeiras se sagrou campeão do torneio mundial, Didi estava entre os titulares. Veja no card oficial dados da terceira partida disputada pelo time carioca. Imagem: Reprodução arquivo Alexandre Praetzel

No ano em que o Tricolor das Laranjeiras se sagrou campeão do torneio mundial, Didi estava entre os titulares. Veja no card oficial dados da segunda partida disputada pelo clube carioca, no Maracanã. Imagem: Reprodução arquivo Alexandre Praetzel

No ano em que o Tricolor das Laranjeiras se sagrou campeão do torneio mundial, Didi estava entre os titulares. Veja no card oficial dados da partida de estreia, no Maracanã. Imagem: Reprodução arquivo Alexandre Praetzel