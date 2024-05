Confira onde assistir aos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro deste domingo

Oito equipes entram em campo neste domingo pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Na partida de destaque, o líder Athletic Club enfrentará o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 16h30 (de Brasília).

A Ferroviária recebe o Naútico na Fonte Luminosa, também às 16h30. Mais tarde, dois jogos fecham o dia às 19h. O Remo encara o Floresta em casa, enquanto o Volta Redonda recebe o Botafogo-PB.

ONDE ASSISTIR