Corinthians x São Paulo: veja informações e onde assistir ao clássico pelo Brasileiro feminino

Corinthians e São Paulo medem forças na manhã deste domingo, pela décima rodada do Brasileiro feminino. O jogo ocorre a partir das 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão lidera a tabela de classificação com folga. A equipe comandada por Lucas Piccinato tem 25 pontos em nove partidas disputadas e ainda está invicta na competição - oito vitórias e um empate. Na rodada anterior, o time bateu o Botafogo por 2 a 0, no Rio de Janeiro.

Já o Tricolor está no quarto lugar do torneio, com 17 pontos, e pode assumir a vice-liderança. Embalado, o time vem de goleada sobre o Atlético-MG, por 6 a 0, em Cotia.