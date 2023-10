Torcida protesta contra Duílio e elenco no Parque São Jorge: fora do Timão

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se manifestou na tarde de hoje (7), em São Paulo, contra a gestão do presidente Duílio Monteiro Alves e o elenco alvinegro.

'Duílio, c..., fora do Timão', gritavam os torcedores na porta do Parque São Jorge, sede do clube na zona leste paulistana.

O protesto se estendeu ao elenco: 'Fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo."