Com gol de antes do meio de campo, Bahia e Goiás fazem jogão de 10 gols

Mais intensidade. A segunda etapa começou tão agitada quanto a primeira. No entanto, ao contrário do que aconteceu no início, o Goiás começou dominando o jogo e marcou primeiro. Contudo, viu o rival reassumir o controle mais uma vez, marcando duas vezes e se colocando à frente do marcador.

Mudanças freiam o ritmo. As alterações promovidas por Armando Evangelista e Rogério Ceni, somadas ao visível cansaço das equipes, conferiram maior solidez aos setores defensivos, notadamente pelo flanco esquerdo, e desaceleraram o andamento do jogo. Pela primeira vez, houve um período de mais de 30 minutos sem que um gol fosse assinalado, com o último sendo marcado aos 49'.

Primeiro hat-trick do Brasileirão. Com os gols de Everaldo marcados aos 14' e aos 36' do 1º tempo e aos 7' do 2º, o jogador é o primeiro — por enquanto o único — a fazer 3 gols na mesma partida na edição 2023.

Gols e lances importantes

1 x 0. Cauly cruzou rasteiro na área para Everaldo, que completou livre para o gol e abrir o placar aos 14'.

2 x 0. Gilberto aproveitou cobrança de falta assinalada aos 18', viu Tadeu adiantado e chutou encobrindo o goleiro de antes do meio-campo.