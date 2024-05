Invicto, Zubeldía soma bons números ofensivos em início de trabalho pelo São Paulo

Sob o comando de Luís Zubeldía, o São Paulo ainda não sabe o que é perder. Em cinco jogos com o treinador argentino, o Tricolor Paulista venceu em quatro oportunidades e empatou uma vez. Além dos bons resultados, a equipe vive boa fase em seu setor ofensivo neste início de trabalho com o técnico.

Com Zubeldía, o São Paulo marcou gols em quatro compromissos, totalizando 11 - média superior a dois tentos cravados por jogo. O único duelo em que o Tricolor não conseguiu balançar as redes adversárias foi contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo em ocasião acabou em 0 a 0, no Morumbis.

Após vencer o Barcelona-EQU, por 2 a 0, pela terceira rodada da Copa Libertadores, o São Paulo, de Zubeldía, triunfou mais três vezes, todas pelo placar de 3 a 1. No período, o Tricolor enfrentou o Águia de Marabá (Copa do Brasil), Vitória (Campeonato Brasileiro) e Cobresal-CHI (Copa Libertadores).