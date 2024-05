Tite não ganhou títulos lineares. O Flamengo também conquistou muitos assim

Mas é justo dizer que o Flamengo também teve muito títulos com altos e baixos.

O Flamengo também. Em 2009, levou 5x0 do Coritiba e foi campeão brasileiro. Em 1980, levou 2x1 do Botafogo da Paraíba, no Maracanã, e foi campeão. Com o mesmo técnico, Cláudio Coutinho.

Em 1992, passou por uma sequência de seis rodadas seguidas sem vencer, entre uma derrota para o Cruzeiro no Maracanã, por 2 x 1, e outra para o Vasco, por 4 x 2.

Campeão invicto de torneio nacional ou internacional, o Flamengo foi na Copa do Brasil de 1990 e na Libertadores de 2022, o que não excluiu que Dorival Júnior fosse dispensado logo depois.

É perigoso dizer que um técnico não combina com um clube ou que situações não desmentem a tradição, sem prestar atenção à história, que forma essa tradição. Isto aqui é Flamengo e já passou por dificuldades em campanhas que, mais tarde, resultaram em títulos inesquecíveis.