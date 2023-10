Bom resultado e intensidade: o que viu Dorival em empate do São Paulo

Não fosse o pênalti perdido por Wellington Rato, o São Paulo sairia de São Januário com a terceira vitória consecutiva no Brasileirão. Mas nem isso nem o empate sem gols com o Vasco incomodaram Dorival Júnior, satisfeito com o resultado fora de casa.

"Sempre valorizo pontos alcançados. Precisávamos manter o bom reinício que tivemos nos dois jogos anteriores", afirmou o técnico.

O confronto contra os vascaínos foi intenso e equilibrado, segundo o treinador, com poucas chances claras: "A defesa do Vasco estava bem postada. As duas equipes buscaram, infelizmente, em um jogo em que poderíamos ter tido gols."