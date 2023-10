E o jogo? Interino do Flamengo é bombardeado sobre Tite e permanência

O que o Flamengo precisa melhorar. Já no jogo contra o Bahia a gente diagnosticou algumas coisas, principalmente nosso bloco alto a gente tentar trabalhar um pouco mais isso a gente controlar um pouco mais a bola e terminar um pouquinho melhor as jogadas, são alguns comportamentos que são naturais da equipe em alguns momentos do jogo, a gente tratar caso a caso, então tratar no momento de construção no momento de pós-perda, algumas coisas que são comportamentos da equipe e tentar desenvolver isso da melhor maneira possível com relação a continuidade ou não e a chegada do professor Tite ou não é uma coisa que o clube está tratando disso internamente, a minha missão é tá pronto para quando eles me chamarem para estar atuando.

Importância de Gerson para o elenco. Ele é o ponto de equilíbrio, ele pode atuar em várias posições exercer várias funções dentro da equipe e já mostrou isso em outros momentos. É um jogador que tava tendo uma condição de controlar a bola quando a gente tava saindo para construir alguma coisa e quando a gente perdeu, a gente perdeu um pouquinho dessa referência, demorou um pouquinho para o Gabi entrar no jogo, mas depois a gente conseguiu ter mais chance a partir daí, enfim, hoje a gente não conseguiu representar esses números de chegada com finalizações na baliza, mas paciência, é seguir em frente.

Dia a dia no Ninho do Urubu. A estrutura é fantástica, eu acho que não precisa falar da estrutura do clube com relação a parte física da coisa, dos campos, estrutura interna, mas eu acho que o ponto principal são as pessoas. As pessoas da forma como receberam a gente da categoria de base, a forma como nos tratam com respeito, com a dignidade que um ser humano merece, acredito que um pouco daquilo que a gente traz do futebol de base também, que a leveza na relação humana, a gente tá tentando fazer no profissional. Eu acho que isso faz refletir um pouquinho na forma como os jogadores respeitaram a gente nesse momento. Fantástico não tem que reclamar mais uma vez, eu falei numa outra entrevista, eles são muito profissionais, são muito corretos comigo tanto é que a gente consegue fazer algumas coisas que são ideias do clube e a gente consegue mudar rapidamente para um jogo com 24 horas, então tô muito feliz, vou aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível se for hoje, se for até o final do campeonato, isso é o clube que vai decidir, mas se me chamarem eu tô pronto para estar aqui para ajudar.

Queda de produção do Gabigol. Vai ser difícil falar de um jogador profissional e falar que eles vão oscilar porque isso não estou acostumado, mas essas oscilações elas vão acontecer durante a temporada, eles vão ter essas alternâncias e eu acho que cabe a gente ter sabedoria para identificar isso também. O Gabi é um cara que tem muita história dentro do clube e eu acho que a gente não pode descartar tudo isso, a gente precisa tratar ele com carinho para que ele volte a performar naquilo que a gente acredita que ele pode entregar, então é tratar com calma, com paciência. Também a torcida ter um pouco de paciência com ele porque eu acho que aí apoiando é o melhor cenário para que ele possa sair dessa fase.