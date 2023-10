Fábio Santos valoriza empate com o Fla: 'Semana dura, todo mundo apanhou'

Fábio Santos valorizou o ponto conquistado pelo Corinthians no empate por 1 a 1 contra o Flamengo, neste sábado (7), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Autor do gol corintiano, o lateral afirmou que o clube teve uma semana difícil após a eliminação na Sul-Americana.

'Foi uma semana difícil, todo mundo apanhou bastante': "A gente pegou uma sequência muito difícil dentro do Campeonato Brasileiro, mas mostramos personalidade hoje, numa semana difícil, onde todo mundo apanhou bastante, uma eliminação dura, com poucos dias de recuperação. Mas acho que a equipe fez um bom jogo contra uma grande equipe, que fica com a bola, exige muito o tempo todo, lógico que gostaríamos de ganhar para subir na tabela, sair desse incômodo, mas diante das circunstâncias acredito que foi um ponto importante".

'Para jogar no Corinthians tem que ter coragem': "Por omissão, não vai ser agora com 38 anos. Hoje não era pra jogar, não vinha jogando dois jogos seguidos, mas para jogar no Corinthians tem que ter coragem. Mesmo não sendo um momento fácil para mim, Deus me premiou com esse gol e com a personalidade de jogar jogos importantes que a camisa do Corinthians exige".