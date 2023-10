Flamengo: Fabrício Bruno fala em recuo após empate e desconversa sobre Tite

Fabio Santos converteu a cobrança e deu o empate para a equipe Alvinegra em casa.

Na visão do zagueiro do Flamengo, o time acabou recuando e encarou um adversário que criou mais volume.

Apesar do empate, Fabrício Bruno disse estar feliz com o desempenho da equipe, e que o momento agora é de concertar os erros durante a Data Fifa.

A gente sabe que a gente teve amplo controle do jogo, no segundo tempo faltou jogar um pouco mais, acho que priorizamos muito defender com um time que cria volume. Em uma infelicidade aconteceu o pênalti, mas feliz pela forma que a gente vem trabalhando, pela entrega aqui, falta de entrega nunca teve, então é trabalhar agora corrigir os detalhes que tem nessa data FIFA aí seguir adiante no campeonato porque tem campeonato pela frente ainda.

A chegada de Tite

O zagueiro desconversou quando perguntado se Tite será mesmo o próximo comandante do time carioca.