Flamengo faz golaço, Corinthians se salva, mas empate é ruim para os dois

Gerson abriu o placar para o Flamengo com um golaço no início do segundo tempo. O meia aproveitou vacilo na saída de bola de Giuliano, que substituiu Renato Augusto no intervalo, e acertou um chute de muita felicidade de fora da área. Com a vantagem no placar, o Fla recuou um pouco e chamou o Corinthians para seu próprio campo, enquanto apostava nos contragolpes com Bruno Henrique nas costas de Fagner.

Empurrado pela torcida, o Timão passou a pressionar na busca do empate e deixou tudo igual com Fábio Santos, de pênalti. No fim, o jogo ficou mais aberto, com as duas equipes com boas chances de gol. Mas o jogo ficou no 1 a 1 em Itaquera.

Gols e destaques

Cássio salva o Corinthians. O Flamengo quase abriu o placar aos 30 minutos com Ayrton Lucas. Após envolvente troca de passes, o lateral recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu à queima roupa para defesa do goleiro corintiano.

Na trave. No minuto seguinte, Everton Ribeiro aproveitou sobra de bola, pegou bonito de canhota da meia-esquerda e acertou o travessão de Cássio, que só conferiu o lance e quase foi pego de surpresa.

Bruno Henrique quase abre o placar. Cássio salvou novamente o Corinthians aos 3 minutos do segundo tempo. Após linda enfiada de bola de Gerson, Bruno Henrique arrancou em velocidade e tentou cavar de canhota sobre o goleiro de 1,96m, mas sem sucesso.