Como o Corinthians se tornou personagem da negociação do Flamengo com Tite

O Corinthians foi para o tudo ou nada e mandou Luxa embora. Imediatamente as notícias sobre o interesse em Tite apareceram.

O clube paulista, porém, ouviu o que não queria: o treinador já estava encaminhando a situação com o Flamengo. Com isso, a bola da vez foi Mano Menezes, acertado no dia seguinte.

Nos bastidores, o Fla não viu o caso com preocupação. A diretoria entende que administrou bem a situação na época.

Para o treinador, era preciso resolver a conversa já aberta com o Flamengo antes de iniciar outras negociações. A decisão não tem a ver com dinheiro.

Não assume

Uma coisa era certa: Tite não assumiria para o jogo contra o Corinthians. A programação era que ele tivesse o tempo da Data Fifa para adaptação antes de fazer o primeiro jogo.