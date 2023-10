RMP: Flamengo vai anunciar Tite após o jogo contra o Corinthians

O colunista Renato Mauricio Prado informou no Fim de Papo que o Flamengo vai anunciar Tite como seu novo técnico após o jogo contra o Corinthians, no sábado (7), pelo Brasileirão. Segundo RMP, o plano do Fla é ter o professor Adenor treinando o time já na próxima segunda.

As informações que eu tenho são de que o Flamengo anuncia o Tite depois do jogo com o Corinthians, talvez não no sábado, mas no domingo. Se perder, periga anunciar no próprio sábado, mas o que eu sei é que a programação é anunciar o Tite no domingo e na segunda-feira ele estar no Ninho do Urubu dando treino. RMP

