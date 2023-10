Santos: destaque da Copinha volta após nove meses e pode encarar Palmeiras

O zagueiro Jair, destaque da Copinha e joia do Santos, está próximo de retornar aos gramados. O jovem pode ganhar alguns minutos no clássico contra o Palmeiras, na Arena Baerueri, no domingo, às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, após nove meses parado.

O que aconteceu

Marcelo Fernandes pode dar alguns minutos a Jair no segundo tempo contra o Palmeiras. O zagueiro precisa ganhar ritmo de jogo, mas o técnico não quer pressioná-lo em um clássico fora de casa e por isso deve ir com João Basso e Messias no time titular.