Suárez marca, Grêmio arranca empate com reservas do Fortaleza e fica em 2º

Pênalti para o Grêmio - Cristaldo recebeu a bola na grande área e caiu, pedindo pênalti. Nova revisão do VAR, desta vez mais lenta, e Raphael Claus marcou a falta.

Escorregou. Cristaldo foi para a cobrança, mas o seu pé de apoio escorregou pouco antes, isolando a cobrança.

1x1 - Gol do Grêmio. Bolão de Reinaldo para Suárez nas costas da defesa. O uruguaio bateu de primeira, no meio das pernas de Fernando Miguel, empatando o jogo aos 35 do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 1 x 1 Grêmio

Data: 30/09/2023

Local: Castelão

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitra: Raphael Claus (FIFA) (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA) (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA) (SP)

Cartões amarelos: Everton Galdino (GRE), Nathan (GRE), Lucas Besozzi (GRE), Benevenuto (FOR),

Cartões vermelhos:

Gols: Thiago Galhardo (FOR), aos 43' do 1º tempo (1-0); Luis Suárez (GRE), aos 35' do 2º tempo (1-1)