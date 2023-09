Casares já quer renovar com Dorival, mas evita falar de reforços para 2024

Contratações para 2024: "Por enquanto, só o Erick. O reforço é primeiro segurar os jogadores, tentar trazer oportunidades pontuais de mercado que nos dê condição efetiva de compra. Não gostaria de dizer um número, mas vamos estar sempre atentos".

Atletas emprestados: "O Caio vai ser contratado, e o Michel Araújo temos mais um ano de empréstimo. Podemos exercer a compra mais para a frente".

Lucas Moura: "O Lucas eu sinto que está muito feliz, acho que a conquista ajuda muito o poder de decisão familiar. Sinto que a família está muito feliz, a Larissa que é a esposa, os filhos lindos que cantam o hino do São Paulo. O Lucas tem essa identidade. Nós vamos conversar agora, como foi a conversa lá atrás, com muita calma. Mas claro que uma conquista desse tamanho, e voltar para a Libertadores, é algo que pode ajudar muito. O torcedor tem que entender, nós faremos todo o possível para que o Lucas continue, mas sempre falando a verdade. Empenho não vai faltar, acho que vontade dele não vai faltar, e tem tudo para que a gente consiga continuar com ele pelo menos por mais uma temporada".

Planejamento para a próxima temporada: "Quando a gente olhava o São Paulo e não estava na Libertadores, dizíamos que há algo de errado. O São Paulo tem o DNA da Libertadores na sua vida. O São Paulo hoje é o primeiro classificado à Libertadores, esse objetivo foi alcançado. Claro que aumenta a responsabilidade, o quão possível é manter o elenco, reforçar. O Erick já vai ser integrado, está fazendo um grande trabalho, bom jogador. E vamos tentar, devagarzinho, fazer com que a gente se esforce para o Lucas continuar, se tiver uma venda pontual ter uma reposição à altura em seguida. Mas o que vejo com muito otimismo é que os reflexos já estão surgindo, mesmo na competitividade. Nós aumentamos sócios torcedores, aumentamos bilheteria, aumentamos premiação. Arrumamos um patrocínio antes do jogo final. E algumas novidades ainda virão. Porque o mercado enxerga o São Paulo como um protagonista não só dentro do campo, mas como em gestão eficiente e de resultados".

Calleri comemora título do São Paulo sobre o Flamengo na Copa do Brasil Imagem: Ricardo Moreira/Getty Images

Calleri: "O Calleri realmente tem um incômodo no tornozelo, é algo que preocupa a ele e a todos nós. O departamento de fisioterapia e fisiologia do São Paulo trabalho muito bem com ele. Ele é um jogador extraordinário, um cara que luta, ele não queria ficar fora e nós também não queríamos. Foi feito um trabalho, um monitoramento, um tratamento muito grande para que ele concluísse esse campeonato. Agora vamos sentar com a equipe médica e ver que cronograma vai ser esse de uma cirurgia que muitos dizem que ele pode voltar em 30, 40 dias, não sei. Mas o principal ele conseguiu. Claro que temos que focar em dois jogos importantes agora, Coritiba e Corinthians, porque precisamos melhorar no Campeonato Brasileiro. Mas tínhamos ciência sim. Mas temos a ciência do jogador que ele é, da raça que ele tem. O Calleri já jogou com febre de 37, 38ºC. Ele é um exemplo. Então acreditamos que ele vai fazer esse reparo e logo estará de volta".