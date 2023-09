James Rodríguez publica foto treinando um dia após título do São Paulo: "Nunca gostei de folgas"

Contratado no final de julho, o jogador de 32 anos acumula seis partidas com a camisa são-paulina ? quatro pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa Sul-Americana ?, com um tento anotado e uma assistência distribuída. Ele ficou marcado pelos erros nos dois pênaltis que cobrou com a camisa do clube paulista.

A tendência, por fim, é que James esteja entre os titulares no próximo compromisso do São Paulo, que já acontece nesta quarta-feira. Em embate atrasado da 22ª rodada, o Tricolor recebe o Coritiba, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi. Sem vencer há oito jogos na competição, o time ocupa a 14ª colocação, com 28 pontos ? quatro acima da zona do rebaixamento.