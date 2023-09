Nestor diz que crítica de apresentador foi 'combustível' antes da final

As falas de Vicari foram utilizadas em preleção antes da final e serviram de motivação para os jogadores, segundo Nestor.

O meio-campista explicou que Vicari "deu um murro na parede e quebrou a mão", mas o jornalista levou na esportiva e até disse que ajudou na conquista do título.

Com gol do próprio Nestor, o São Paulo conquistou ontem o título da Copa do Brasil em cima do Flamengo. O jogo de ida ficou 1 a 0 para o Tricolor e a volta terminou empatada por 1 a 1.

Todo mundo erra um dia. Faz parte, mas tomara que você aprenda. Passou um vídeo seu falando, antes do jogo. Serviu de combustivel, sim. Com certeza você não falou por mal, mas o mundo gira. O que você fala hoje não é totalmente verdade. Foi dar um murro na parede e quebrou a mão.

Rodrigo Nestor

Tá vendo? Eu mereço essa faixa, porque meu discurso motivou à conquista (risos).

Bruno Vicari