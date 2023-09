James flerta com redenção, mas Fortaleza vence São Paulo antes da final

O Fortaleza chegou aos 38 pontos com o resultado e colou no G6. O Leão do Pici subiu para a sétima posição, ficando a dois pontos do Flamengo.

Já o Tricolor estacionou nos 28 e segue sem vencer no Brasileirão há oito jogos. Na 13ª colocação, a equipe comandada por Dorival Jr vem de três derrotas seguidas no campeonato e vê a zona do rebaixamento a apenas quatro pontos de distância.

O São Paulo volta a campo no domingo (24) para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Tricolor recebe o Flamengo no Morumbi com a vantagem de ter vencido a ida por 1 a 0, no Maracanã. O próximo compromisso do Leão do Pici, por sua vez, é na terça que vem (26), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela ida da semifinal da Sul-Americana.

Estrela de James oscila

Zé Welison, do Fortaleza, comemora após marcar contra o São Paulo, pelo Brasileirão Imagem: Diogo Reis/Agif

Em casa, o São Paulo assumiu o comando da partida logo no início. Mesmo com os titulares poupados para a decisão contra o Fla, o time controlou a posse desde os minutos iniciais e encurralou o adversário no próprio campo de defesa.